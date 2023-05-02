Белый дом - С декабря россия потеряла убитыми и ранеными свыше 100 тысяч солдат

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Втрати росії у війні з грудня перевищили 100 тис. убитими і пораненими. Зокрема, понад 20 тис. були ліквідовані у бою, майже половина з них — представники ПВК «Вагнера». Ще 80 тис. солдатів окупаційної армії росії дістали поранення.

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Таку статистику Білого дому озвучив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, пише «Голос Америки».

Зі слів Кірбі, Бахмут не має стратегічного значення для росіян, однак спроби його захопити коштували їм величезних втрат.

Росія вичерпала свої військові запаси та свої збройні сили, — додав Кірбі.

Він також нагадав, що бої за місто точаться із минулої весни.

Нагадаємо, загальні бойові втрати армії ворога з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2023 року орієнтовно складають 191 тис. 420 солдатів рф.