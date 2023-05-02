США известно, когда Украина готовит наступление — Блинкен назвал дату

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Вашингтон знає, на коли Збройні сили України готують наступ. Про це сьогодні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Дивитимемося, що буде далі. Успіх на полі бою — найкращий і, можливо, найшвидший шлях до переговорів, які принесуть справедливий і стійкий мир, — заявив Блінкен в інтерв’ю Fox News.

Очільник Держдепартаменту вказав, що росія вже зазнала поразки в Україні в тому сенсі, що не змогла досягти своєї початкової мети: стерти Україну з мапи світу, включити її до складу росії, ліквідувати її існування як незалежної держави.

На думку Блінкена, від успіху контрнаступу українців залежить можливість провести переговори з росією, що можуть завершитися «справедливим тривалим миром».

Американський дипломат не оминув увагою роль Китаю у досягненні миру.

Я думаю, що ми відкриті для будь-якої країни, яка докладає відповідальних зусиль для просування миру, і це починається з кількох речей. Перш за все, з визнання того, що на карту поставлено територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода повинна мати це за основу, — сказав посадовець США.

З його слів, вкрай важливо, щоб кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався безпосередньо з українською стороною.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав союзників не розглядати очікуваний контрнаступ як фінальну битву у війні з росією. Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що ЗСУ отримали 1 тис. 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів напередодні контрнаступу.