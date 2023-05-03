Последствия обстрелов. Фото: Андрей Цаплиенко

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Ракурс

Масована атака російських загарбників на Херсон та область у середу, 3 травня, призвела до загибелі 16 осіб.

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Окупанти почали обстрілювати обласний центр та інші населені пункти з самого ранку. Зараз відомо, що через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури в Херсоні загинуло 12 осіб. Ще 22 особи дістали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Крім того, під ворожий обстріл потрапила бригада енергетиків, яка лагодила зруйновані рашистами електромережі між селами Степанівка та Музиківка. Від отриманих травм троє працівників енергетичного підприємства загинули.

Також цивільний загинув внаслідок обстрілу Дар’ївської громади.

Офіс прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вранці 3 травня армія рф вдарила по єдиному працюючому гіпермаркеті Херсона — «Епіцентру», а вдень окупанти вдарили по залізничному вокзалу в обласному центрі. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та трьох поранених. Серед поранених була маленька дитина.