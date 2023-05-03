Окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсона. Фото: ОПУ

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Російські окупанти завдали нового удару по Херсону у середу, 3 травня.

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Під обстріли військових країни-агресора потрапив залізничний вокзал. Попередньо відомо про одного загиблого та трьох поранених. Також пошкоджено карету «швидкої», але медики не постраждали. На місці працюють рятувальні служби. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

В Офісі президента поінформували, що внаслідок обстрілу Херсонщини поранення дістала дитина. Її доставили у лікарню у важкому стані.

У прес-службі «Укрзалізниці» додали, під час обстрілу зафіксовано влучання у пасажирський вагон на станції, поранення дістав провідник. На момент російської атаки посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті.

За інформацією Прокудіна, сьогодні на Херсонщині російська армія вдарила по кареті «швидкої допомоги», внаслідок чого постраждали троє осіб. А поблизу села Степанівка загинули троє енергетиків, які виконували аварійно-відновлювальні роботи.

Також ворог гатив по Михайлівці, Гаврилівці, Тягинці, у Токарівці на подвірʼї власного будинку загинув 47-річний чоловік, в Іванівці поранення дістав 61-річний місцевий житель.

Очільник області додав, що в Херсоні з 20.00 5 травня до 6.00 8 травня діятиме цілодобова комендантська година. Громадянам заборонено виходити на вулицю, місто буде закрито на в’їзд і виїзд.

Нагадаємо, 3 травня російська армія вдарила по єдиному працюючому гіпермаркеті Херсона — «Епіцентру». Внаслідок обстрілів троє осіб загинули, ще четверо — дістали поранення.