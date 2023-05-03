Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія атакувала “Епіцентр” у Херсоні — є загиблі і поранені

Росія атакувала «Епіцентр» у Херсоні — є загиблі і поранені (ФОТО)

3 тра 2023, 11:38
999

Воєнні злочинці росії 3 травня близько 11.00 вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирних мешканців міста.


.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити, — вказав очільник МВС Ігор Клименко.

Нагадаємо, у Херсоні на три дні, з 5 по 8 травня запроваджують комендантську годину. Місто буде закрите на вʼїзд та виїзд, бути на вулиці протягом цього часу буде заборонено.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів