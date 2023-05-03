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Россия атаковала «Эпицентр» в Херсоне - есть погибшие и раненые - военные преступления рф
Россия атаковала «Эпицентр» в Херсоне — есть погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n182638-rossiya-atakovala-epicentr-v-hersone-est-pogibshie-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Воєнні злочинці росії 3 травня близько 11.00 вдарили по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирних мешканців міста.
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Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям. З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити, — вказав очільник МВС Ігор Клименко.
Нагадаємо, у Херсоні на три дні, з 5 по 8 травня запроваджують комендантську годину. Місто буде закрите на вʼїзд та виїзд, бути на вулиці протягом цього часу буде заборонено.
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