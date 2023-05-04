Институт изучения войны считает «атаку дронов на Кремль» инсценировкой

https://racurs.ua/n182664-institut-izucheniya-voyny-schitaet-ataku-dronov-na-kreml-inscenirovkoy.html

Ракурс

Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному бюлетені детально аналізує те, що Кремль представляє як атаку двох українських дронів, і робить досить впевнений висновок, що це було інсценування. Він перераховує кілька аргументів.

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Російська влада в останні місяці послідовно посилювала ППО навколо Москви, так що малоймовірно, щоб два безпілотники могли прорватися через багато верств протиповітряної оборони;

Якби атака не була інсценована, вона стала б для російської влади сюрпризом, і спочатку вони б пропонували суперечливі один одному пояснення. Саме так відбувалося після військових невдач, таких як у Балаклії та Херсоні, пишуть аналітики ISW;

Замість цього Москва відразу представила докладний звіт, і така швидка, злагоджена та скоординована реакція говорить про те, що «атака готувалася зсередини таким чином, щоб задумані політичні наслідки переважували конфуз».

Інсценуючи атаку на Кремль, влада намагалася показати російському населенню, що війна близько і в ній має брати участь кожен. Інсценування також може бути приводом для скасування або сильного урізання святкових заходів у День перемоги 9 травня, що ще більше посилить у росіян відчуття, що жити як і раніше неможливо.

В ISW припускають, що за цим можуть бути й інші російські операції під чужим прапором.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня Кремль нібито атакували безпілотники. Прес-служба президента рф заявила про дві збиті дрони.

Судячи з кадрів з місця події, один з апаратів вибухнув прямо над куполом Сенатського палацу (на цьому ж відео помітно, як двоє людей у момент зіткнення підіймаються куполом — судячи з усього, вони не постраждали; хто це, поки невідомо).

У Кремлі назвали атаку безпілотників «спробою замаху на президента рф», додавши, що путін у момент нападу перебував в іншій резиденції.

Україна причетність до того, що сталося, заперечує.