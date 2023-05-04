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Інститут вивчення війни вважає "атаку дронів на Кремль" інсценуванням

Інститут вивчення війни вважає «атаку дронів на Кремль» інсценуванням

4 тра 2023, 08:39
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Вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному бюлетені детально аналізує те, що Кремль представляє як атаку двох українських дронів, і робить досить впевнений висновок, що це було інсценування. Він перераховує кілька аргументів.


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  • Російська влада в останні місяці послідовно посилювала ППО навколо Москви, так що малоймовірно, щоб два безпілотники могли прорватися через багато верств протиповітряної оборони;
  • Якби атака не була інсценована, вона стала б для російської влади сюрпризом, і спочатку вони б пропонували суперечливі один одному пояснення. Саме так відбувалося після військових невдач, таких як у Балаклії та Херсоні, пишуть аналітики ISW;
  • Замість цього Москва відразу представила докладний звіт, і така швидка, злагоджена та скоординована реакція говорить про те, що «атака готувалася зсередини таким чином, щоб задумані політичні наслідки переважували конфуз».
  • Інсценуючи атаку на Кремль, влада намагалася показати російському населенню, що війна близько і в ній має брати участь кожен. Інсценування також може бути приводом для скасування або сильного урізання святкових заходів у День перемоги 9 травня, що ще більше посилить у росіян відчуття, що жити як і раніше неможливо.

В ISW припускають, що за цим можуть бути й інші російські операції під чужим прапором.

Нагадаємо, у ніч проти 3 травня Кремль нібито атакували безпілотники. Прес-служба президента рф заявила про дві збиті дрони.

Судячи з кадрів з місця події, один з апаратів вибухнув прямо над куполом Сенатського палацу (на цьому ж відео помітно, як двоє людей у момент зіткнення підіймаються куполом — судячи з усього, вони не постраждали; хто це, поки невідомо).

У Кремлі назвали атаку безпілотників «спробою замаху на президента рф», додавши, що путін у момент нападу перебував в іншій резиденції.

Україна причетність до того, що сталося, заперечує.

Джерело: Ракурс


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