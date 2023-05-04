Минулої ночі в росії горіли два нафтозаводи

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Чергова неспокійна ніч була й на росії — тут сталася нова пожежа на нафтопереробному заводі.

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Цього разу палало в Краснодарському краї рф.

Російські пабліки пишуть про загадкові «бавовни», які чули місцеві перед пожежею на Ільському НПЗ. Вони пов’язують це з атакою безпілотників. У селищі Ільське горить резервуар нафтозаводу.

Губернатор Веніамін Кондратьєв повідомив, що площа пожежі склала 400 кв. м. Офіційну причину пожежі обласна влада не назвала. Джерело в екстреній службі повідомило ТАСС, що пожежа сталася після атаки безпілотника.

Одна з пожеж сталася також у районі села Киселівка на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області.

Безпілотний літальний апарат врізався в конструкцію міжцехового переходу заводу, після чого вибухнув. Пожежу, що виникла внаслідок вибуху, одразу ліквідували. Пожежники до гасіння пожежі не залучалися, пожежу було ліквідовано силами підприємства, — повідомив губернатор Василь Голубєв.

Він переконує, що жертв і постраждалих немає, пошкодження конструкцій незначні.