Ракурсhttps://racurs.ua/
Минулої ночі в росії горіли два нафтозаводи
Минулої ночі в росії горіли два нафтозаводи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n182663-mynuloyi-nochi-v-rosiyi-gorily-dva-naftozavody-video.htmlРакурс
Чергова неспокійна ніч була й на росії — тут сталася нова пожежа на нафтопереробному заводі.
.
Цього разу палало в Краснодарському краї рф.
Російські пабліки пишуть про загадкові «бавовни», які чули місцеві перед пожежею на Ільському НПЗ. Вони пов’язують це з атакою безпілотників. У селищі Ільське горить резервуар нафтозаводу.
Губернатор Веніамін Кондратьєв повідомив, що площа пожежі склала 400 кв. м. Офіційну причину пожежі обласна влада не назвала. Джерело в екстреній службі повідомило ТАСС, що пожежа сталася після атаки безпілотника.
Одна з пожеж сталася також у районі села Киселівка на Новошахтинському заводі нафтопродуктів у Ростовській області.
Безпілотний літальний апарат врізався в конструкцію міжцехового переходу заводу, після чого вибухнув. Пожежу, що виникла внаслідок вибуху, одразу ліквідували. Пожежники до гасіння пожежі не залучалися, пожежу було ліквідовано силами підприємства, — повідомив губернатор Василь Голубєв.
Він переконує, що жертв і постраждалих немає, пошкодження конструкцій незначні.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...