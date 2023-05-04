На дронах, які атакували Одесу, були написи «За москву» і «За кремль»

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Ракурс

Військові, влада Києва та Одеської області розповіли про результати чергової атаки «Шахедів». Більшість із них збили.

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Цієї ночі у багатьох регіонах України — Києві та області, Сумській, Запорізькій, Одеській областях — знову була повітряна тривога та лунали вибухи. Про результати поки повідомила влада Одеської області та Києва та військові.

Представник військової адміністрації Одеської області Сергій Братчук повідомив, що до Одеси прилетіло 15 Shahed-136, 12 з них було знищено, троє потрапили у гуртожиток одного з навчальних закладів (у соцмережах були підтверджені повідомлення, у яких згадувалася Військова академія). Братчук пише, що «люди не постраждали», а пожежу, що виникла, загасили.

На безпілотниках, які атакували Одесу, окупанти написали «За Москву» та «За Кремль».

Київська міська військова адміністрація вустами свого керівника Сергія Попка повідомляє, що за чотири ночі травня Київ пережив уже третю комплексну атаку. Застосовувалися як «Шахеди», так і «ракети, ймовірно балістичного типу», кількість їх поки що не встановлена.

Усі вони були збиті, жертв серед мирного населення та руйнувань не було, повідомляє адміністрація.

У Шевченківському районі Києва виявлено уламки БпЛА, проте шкоди життю та здоров’ю людей чи пошкоджень інфраструктури вони не завдали. Ціллю російських терористів вночі був і Нікополь. Його били артилерією та дронами. Постраждав 32-рiчний чоловiк. Вiн у лiкарнi.