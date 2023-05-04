Конфискация намоленного - СБУ арестовала скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда

https://racurs.ua/n182670-konfiskaciya-namolennogo-sbu-arestovala-skrytye-aktivy-novinskogo-na-10-5-milliarda.html

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Служба безпеки України (СБУ) арештувала нові приховані активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 10,5 млрд грн.

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Цей проросійський діяч причетний до пособництва країні-агресору, повідомила 4 травня прес-служба СБУ.

До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед арештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

Щоб уникнути санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для цього він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

В СБУ схему викрили і заблокували.

У квітні 2023 року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

Кримінальне провадження проти Новинського триває за ст. 111−2 (пособництво державі-агресору) КК України.