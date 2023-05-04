Удары по нефтебазам заставят рф изменять систему поставки топлива

Удары по нефтебазам заставят рф изменять систему поставки топливаhttps://racurs.ua/n182674-udary-po-neftebazam-zastavyat-rf-izmenyat-sistemu-postavki-topliva.htmlРакурс
Удари по нафтобазах, імовірно, змусять рф змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак.
Це може включати такі заходи, як застосування додаткових заходів захисту на базах зберігання, як вже помічали у російському Туапсе, чи переорієнтація на інфраструктуру регіонів, яким менше загрожують атаки.
Про це 4 травня написала британська розвідка у черговому звіті про російсько-українську війну.
Британці нагадали, що 3 травня сталася пожежа на російському паливному складі, що на материковій стороні росії у Керченській протоці (неподалік від Кримського мосту). Її спричинив ймовірний удар безпілотника.
Британська розвідка нагадує, що це повторює схему пошкоджень російських сховищ палива з початку року, причому склади пального в окупованій Україні та на російсько-українському кордоні залишаються особливо вразливими до атак.
Росіяни змушені будуть розгортати додаткові заходів захисту на місцях зберігання палива, як це сталося в Туапсе, або використовувати інфраструктуру у більш безпечних регіонах.