Удари по нафтобазах змусять рф змінювати систему постачання пального

https://racurs.ua/ua/n182674-udary-po-naftobazah-zmusyat-rf-zminuvaty-systemu-postachannya-palnogo.html

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Удари по нафтобазах, імовірно, змусять рф змінювати систему постачання пального, щоби пом’якшити наслідки таких атак.

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Це може включати такі заходи, як застосування додаткових заходів захисту на базах зберігання, як вже помічали у російському Туапсе, чи переорієнтація на інфраструктуру регіонів, яким менше загрожують атаки.

Про це 4 травня написала британська розвідка у черговому звіті про російсько-українську війну.

Британці нагадали, що 3 травня сталася пожежа на російському паливному складі, що на материковій стороні росії у Керченській протоці (неподалік від Кримського мосту). Її спричинив ймовірний удар безпілотника.

Британська розвідка нагадує, що це повторює схему пошкоджень російських сховищ палива з початку року, причому склади пального в окупованій Україні та на російсько-українському кордоні залишаються особливо вразливими до атак.

Росіяни змушені будуть розгортати додаткові заходів захисту на місцях зберігання палива, як це сталося в Туапсе, або використовувати інфраструктуру у більш безпечних регіонах.