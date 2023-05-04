Ось він летить, все - кінець. Як дрон підлітав до резервуару НПЗ на росії

https://racurs.ua/ua/n182673-os-vin-letyt-vse-kinec-yak-dron-pidibravsya-do-rezervuaru-npz-na-rosiyi-video-18.html

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Цієї ночі «бавовна» завітала на Кубань, що у рф. Там у селищі Ільське горів резервуар нафтозаводу. Російські ЗМІ пишуть, що це сталося нібито внаслідок атаки безпілотників.

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У мережі є відео підльоту БПЛА до цілі.

Вот он — летит. Такая же х*ня. П*зда бля", — так двоє двійко росіян приречено спостерігали за атакою БПЛА на Ільський НПЗ.

Станом на 11.00 відомо, що загалом цієї ночі на території Ільського НПЗ пролунало три вибухи. Зруйновано резервуар із паливом і ще один частково згорів — їх обсяг близько 5 тис. куб. м. На території НПЗ знайшли уламки БПЛА.

Нагадаємо, що також у ніч проти 4 травня безпілотник атакував Новошахтинський завод нафтопродуктів у селі Киселівка Ростовської області, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв. За його словами, безпілотник потрапив у конструкцію міжцехової естакади заводу, що будується.