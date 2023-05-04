В Николаевской области задержали мобилизовавшегося в ВСУ шпиона

https://racurs.ua/n182677-v-nikolaevskoy-oblasti-zaderjali-mobilizovavshegosya-v-vsu-shpiona.html

Ракурс

На Миколаївщині затримали шпигуна, який мобілізувався до ЗСУ, аби допомагати росіянам.

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На співпрацю з ворогом погодився мешканець українського Криму, який у 2014 році підтримав росіян. Перед початком повномасштабного вторгнення він приїхав до родичів на Миколаївщину.

До обов’язків зрадника входив збір розвідданих про місця дислокації, переміщення українських військових. Згодом він мобілізувався до ЗСУ та шпигував за переміщенням бойових літаків та системами ППО.

Дані окупантам чоловік передавав через свою колишню дружину, яка проживає в Криму та співпрацює з російськими спецслужбами.