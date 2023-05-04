Драка на саммите в Турции, скриншот видео

https://racurs.ua/n182698-draka-za-flag-mejdu-delegatami-ukrainy-i-rossii-proizoshla-na-sammite-v-turcii-video.html

Ракурс

В Анкарі у кулуарах саміту Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) сьогодні, 4 травня, сталася бійка — член російської делегації Валерій Ставицький намагався вирвати український прапор з рук українського депутата Олександра Маріковського.

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Відео інциденту опубліковане на Фейсбук-сторінці Маріковського.

Лапи геть від нашого прапора, лапи геть від України, російська паскуда! — зазначив Маріковський в описі відео.

До цього ще один інцидент стався сьогодні на засіданні ПАЧЕС. Тоді депутати Верховної Ради України спробували завадити виступу представників росі, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Під час виступу російського депутата Ольги Тимофєєвої, котра почепила на свій піджак символ російської агресії — «георгіївську стрічку», українська делегація розгорнула за її спиною прапори та почала скандувати антиросійські гасла. Члени російської делегації спробували перешкодити діям української сторони, через що виникла штовханина.

У ситуацію втрутився голова парламенту Туреччини Мустафа Шентоп, який закликав учасників засідання заспокоїтись. Він заявив, що не допускає подібних дій, і попросив залишити зал тих, хто хоче виступити без надання слова.