В Анкарі у кулуарах саміту Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) сьогодні, 4 травня, сталася бійка — член російської делегації Валерій Ставицький намагався вирвати український прапор з рук українського депутата Олександра Маріковського.

Відео інциденту опубліковане на Фейсбук-сторінці Маріковського.

До цього ще один інцидент стався сьогодні на засіданні ПАЧЕС. Тоді депутати Верховної Ради України спробували завадити виступу представників росі, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Під час виступу російського депутата Ольги Тимофєєвої, котра почепила на свій піджак символ російської агресії — «георгіївську стрічку», українська делегація розгорнула за її спиною прапори та почала скандувати антиросійські гасла. Члени російської делегації спробували перешкодити діям української сторони, через що виникла штовханина.

У ситуацію втрутився голова парламенту Туреччини Мустафа Шентоп, який закликав учасників засідання заспокоїтись. Він заявив, що не допускає подібних дій, і попросив залишити зал тих, хто хоче виступити без надання слова.

A scuffle broke out between Ukrainian and Russian delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye's capital Ankara



Tensions boiled over after Ukrainians interrupted a Russian official’s speech� pic.twitter.com/AzZiQi2B6L

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 4, 2023