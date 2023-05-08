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В преддверии 9 мая на улицах Москвы появились метки-кресты (ФОТО)
В преддверии 9 мая на улицах Москвы появились метки-кресты (ФОТО)https://racurs.ua/n182820-v-preddverii-9-maya-na-ulicah-moskvy-poyavilis-metki-kresty-foto.htmlРакурс
Росіяни остерігаються «міток», якими на початку повномасштабної війни намагалися залякати українців.
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Напередодні 9 травня на вулицях Москви хтось наніс мітки — червоні хрести. У соцмережах з цього приводу — істерика.
У Москві божеволіють через червоні хрестики, що з’явилися по місту. Мабуть, побоюються, що це можуть бути маркери для ударів з повітря на 9 травня", — зауважив журналіст Олександр Цаплієнко, який опублікував відповідні фото.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни росії проти України окупанти платили диверсантам за те, щоб ті ставили на будівлях мітки нібито для завдавання ракетних ударів. Правоохоронні органи після цього затримували багато колаборантів.
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