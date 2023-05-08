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Ракурс
Напередодні 9 травня на вулицях Москви хтось наніс мітки у вигляді червоних хрестів

Напередодні 9 травня на вулицях Москви з’явилися мітки-хрести (ФОТО)

8 тра 2023, 22:17
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Росіяни остерігаються «міток», якими на початку повномасштабної війни намагалися залякати українців.


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Напередодні 9 травня на вулицях Москви хтось наніс мітки — червоні хрести. У соцмережах з цього приводу — істерика.

Росіян перелякали невідомі мітки у Москві

У Москві божеволіють через червоні хрестики, що з’явилися по місту. Мабуть, побоюються, що це можуть бути маркери для ударів з повітря на 9 травня", — зауважив журналіст Олександр Цаплієнко, який опублікував відповідні фото.

Росіян перелякали невідомі мітки у Москві

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни росії проти України окупанти платили диверсантам за те, щоб ті ставили на будівлях мітки нібито для завдавання ракетних ударів. Правоохоронні органи після цього затримували багато колаборантів.

Росіян перелякали невідомі мітки у Москві

Джерело: Ракурс


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