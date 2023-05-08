Напередодні 9 травня на вулицях Москви хтось наніс мітки у вигляді червоних хрестів

https://racurs.ua/ua/n182820-naperedodni-9-travnya-na-vulycyah-moskvy-z-yavylysya-mitky-hresty-foto.html

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Росіяни остерігаються «міток», якими на початку повномасштабної війни намагалися залякати українців.

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Напередодні 9 травня на вулицях Москви хтось наніс мітки — червоні хрести. У соцмережах з цього приводу — істерика.

У Москві божеволіють через червоні хрестики, що з’явилися по місту. Мабуть, побоюються, що це можуть бути маркери для ударів з повітря на 9 травня", — зауважив журналіст Олександр Цаплієнко, який опублікував відповідні фото.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни росії проти України окупанти платили диверсантам за те, щоб ті ставили на будівлях мітки нібито для завдавання ракетних ударів. Правоохоронні органи після цього затримували багато колаборантів.