Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Крим після деокупації може втратити автономію

Крим після деокупації може втратити автономію, вважають в ОП

8 тра 2023, 21:41
999

Крим після відновлення у ньому української влади може втратити автономію.


.

Як пояснив в інтерв’ю УНІАНУ радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, такий статус є живильним середовищем для сепаратистських настроїв.

Унітарна держава тому й унітарна, що в ній жодних окремих автономій, які так чи інакше можуть стати чудовим середовищем для виникнення сепаратистських настроїв. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, шлях у конфліктність на регіональному рівні. Я не думаю, що після всіх щеплень, які ми зараз отримали, нам потрібно йти таким шляхом, — заявив Подоляк.

Раніше представники кримськотатарського народу закликають закріпити в Конституції статус Криму як національно-територіальної автономії.

Водночас Подоляк нагадав, що Україна має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які «заслуговують симпатій» українців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів