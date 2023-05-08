Крим після деокупації може втратити автономію

https://racurs.ua/ua/n182819-krym-pislya-deokupaciyi-moje-vtratyty-avtonomiu.html

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Крим після відновлення у ньому української влади може втратити автономію.

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Як пояснив в інтерв’ю УНІАНУ радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, такий статус є живильним середовищем для сепаратистських настроїв.

Унітарна держава тому й унітарна, що в ній жодних окремих автономій, які так чи інакше можуть стати чудовим середовищем для виникнення сепаратистських настроїв. Для унітарної держави автономія — це небезпечний шлях, шлях у конфліктність на регіональному рівні. Я не думаю, що після всіх щеплень, які ми зараз отримали, нам потрібно йти таким шляхом, — заявив Подоляк.

Раніше представники кримськотатарського народу закликають закріпити в Конституції статус Криму як національно-територіальної автономії.

Водночас Подоляк нагадав, що Україна має етнічні меншини, права яких мають бути дотримані. У цьому контексті він згадав кримських татар, які «заслуговують симпатій» українців.