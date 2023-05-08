Танки Abrams в Україну прибудуть без частини обладнання - USA Today

https://racurs.ua/ua/n182818-tanky-abrams-v-ukrayinu-prybudut-bez-chastyny-obladnannya-usa-today.html

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США знімуть із переданих Україні танків Abrams секретне обладнання, щоб не допустити його потрапляння до рук російських військових.

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Про це повідомляє USA Today.

Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам урізані версії своїх танків. Пентагон резервує свої найвищі можливості для військ США, пише видання.

Також у публікації йдеться, що «танки „Абрамс“ не братимуть участі у першому весняному наступі».

У випадку танків Abrams йдеться про деякі «чутливі технології» перед відправленням в Україну. Зокрема, йдеться про систему наведення 120-мм гармати.

Це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять одну з машин і будуть використовувати її для вивчення, шукати вразливі місця, — говорить експерт з питань російської армії в RAND Колін Сміт.

На відміну від безпілотника MQ-9 Reaper, який затонув у Чорному морі після інциденту з російськими винищувачами, танк може бути захоплений майже цілим, що робить його ідеальним об'єктом досліджень.