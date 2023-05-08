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Танки Abrams в Украину прибудут без части оборудования - USA Today
Танки Abrams в Украину прибудут без части оборудования — USA Todayhttps://racurs.ua/n182818-tanki-abrams-v-ukrainu-pribudut-bez-chasti-oborudovaniya-usa-today.htmlРакурс
США знімуть із переданих Україні танків Abrams секретне обладнання, щоб не допустити його потрапляння до рук російських військових.
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Про це повідомляє USA Today.
Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам урізані версії своїх танків. Пентагон резервує свої найвищі можливості для військ США, пише видання.
Також у публікації йдеться, що «танки „Абрамс“ не братимуть участі у першому весняному наступі».
У випадку танків Abrams йдеться про деякі «чутливі технології» перед відправленням в Україну. Зокрема, йдеться про систему наведення 120-мм гармати.
Це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять одну з машин і будуть використовувати її для вивчення, шукати вразливі місця, — говорить експерт з питань російської армії в RAND Колін Сміт.
На відміну від безпілотника MQ-9 Reaper, який затонув у Чорному морі після інциденту з російськими винищувачами, танк може бути захоплений майже цілим, що робить його ідеальним об'єктом досліджень.
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