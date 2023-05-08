Живой щит для неба над Кремлем – путин собрал на парад 9 мая шестерых лидеров стран СНГ

https://racurs.ua/n182817-jivoy-schit-dlya-neba-nad-kremlem-putin-sobral-na-parad-9-maya-shesteryh-liderov-stran-sng.html

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко також прилетів на парад до володимира путіна.

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Це його друга поїздка на парад у Москві від початку президентства — зазвичай він відмовлявся від запрошень під приводом неможливості пропустити свято в Мінську.

Раніше лукашенко відвідував московський парад у 2020 році.

Участь у цьогорічних святкових заходах також візьмуть:

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

президент Киргизстану Садир Жапаров;

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Цього року Кремль докладав великих зусиль, аби на параді був хоч хтось, крім путіна.

По-перше, це працюватиме на пропаганду, а по-друге, путін фактично прикривається главами інших держав від можливих незапланованих небесних явищ у Москві.

Торік після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, на параді не було іноземних лідерів взагалі. Речник путіна пєсков заявив тоді, що це «не ювілейна дата».

За словами президента Казахстану Токаєва, цей візит не змінить політику його країни щодо антиросійських санкцій — Алмати не допомагатиме обходити обмеження.

Нагадаємо, що в Україні 8 травня президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект, який встановить 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

З 2016 року державне свято 8 травня в Україні називалося День пам’яті та примирення, а 9 травня відзначалося як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Тепер Зеленський запропонував об'єднати ці два свята і відзначати їх 8 травня. Закон, який він вніс до парламенту, є першочерговим, його розглянуть на найближчому засіданні Ради.