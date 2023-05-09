Воронку от обломков сбитой ракеты показало МВД — пострадал огород с клубникой

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Міністерство внутрішніх справ показало уламки російської ракети, яка впала на подвір’я приватного будинку в Голосіївському районі Києва. Загоряння ліквідовано. Потерпілих та руйнувань немає. Про це повідомив 9 травня начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко вказав, що під час ракетної атаки росії на Київ в Голосіївському районі палаючий уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція працювала на місці події.

Також правоохоронці показали фото вирви, яка утворилася в одному із районів Києва внаслідок ворожих обстрілів. Очільник поліції Київщини повідомив, що діаметр влучання сягає близько 8 м, глибина — понад 2,5 м. Потерпілі та пошкодження відсутні.

Нагадаємо, ракетна атака рф по Києву у ніч на 9 травня була здійснена з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Країна-терористка росія атакувала столицю України крилатими ракетами, найімовірніше, Х-101. Сили ППО спрацювали відмінно, російські ракети не досягли цілей.

Також Київська міська військова адміністрація вказала, що це вже п’ята повітряна атака на Київ з початку травня. Напередодні воєнні злочинці рф навмисно задіяли рекордну кількість іранських дронів-камікадзе Shahed задля виявлення і максимального виснаження ППО Києва. Однак плани москви зазнали фіаско.