В финал Евровидения вышла антивоенная песня о «подлом психопате» - Евровидение 2023

https://racurs.ua/n182862-v-final-evrovideniya-vyshla-antivoennaya-pesnya-o-podlom-psihopate-video.html

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Увечері 9 травня у Ліверпулі відбувся перший півфінал музичного конкурсу «Євробачення-2023».

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У ньому взяли участь виконавці із 15 країн. За підсумками голосування глядачів та журі у фінал вийшли такі десять учасників:

Хорватія: Let 3 «Mama ŠČ!»

Молдова: Паша Парфеній Soarele și luna

Швейцарія: Ремо Форрер «Watergun»

Фінляндія: Käärijä Cha Cha Cha

Чехія: Vesna «My Sister’s Crown»

Ізраїль: Ноа Кірел «Unicorn»

Португалія: Mimicat «Ai coração»

Швеція: Лорін «Tattoo»

Сербія: Люк Блек «Samo mi se spava»

Норвегія: Алессандра Меле «Queen of Kings»

Конкурсанти з Мальти, Латвії, Ірландії, Азербайджану, Нідерландів не пройшли у фінал.

Серед учасників першого півфіналу особливий інтерес у публіки викликав гурт Let 3 з Хорватії, який виконав пісню «Mama ŠČ!». У ній звучать такі рядки: «Мама купила трактор, мама полюбила дебіла», а в приспіві — «Цей маленький психопат. Підлий маленький психопат. Крокодил-психопат. Мамо, я йду воювати».

Деякі глядачі побачили у цьому пародію на олександра лукашенка, оскільки соліст гурту виступав із наклеєними вусами. Інші вважали, що це пародія на володимира путіна, оскільки один з учасників Let 3 виніс на сцену муляжі ядерних боєголовок.

Самі учасники розповіли, що пісня антивоєнна і стосується всіх воєн, що відбуваються на планеті, але зараз вони співають про путіна.

Нагадаємо, Євробачення 2022 року виграв український гурт Kalush Orchestra. Таким чином, конкурс наступного року мала прийняти Україна.

Однак Європейський мовний союз оголосив, що через військові дії, що продовжуються, конкурс не можна проводити в жодному з українських міст. Право проведення «Євробачення» передали Великій Британії, чий представник у 2022 році посів на конкурсі друге місце. Учасників із росії та білорусі через війну до «Євробачення» не допущено.