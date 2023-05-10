путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полеты

https://racurs.ua/n182875-putin-otmenil-vizovyy-rejim-dlya-grajdan-gruzii-i-snyal-zapret-na-polety.html

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Президент рф та воєнний злочинець володимир путін підписав указ про відміну з 15 травня 2023 року візового режиму для громадян Грузії, за винятком тих, хто в’їжджає до росії з метою трудової діяльності.

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Відповідно до документа, виняток становлять «громадяни, які в’їжджають до рф з метою здійснення трудової діяльності або терміном понад 90 днів, зокрема з метою отримання освіти».

Іншим своїм указом путін зняв заборону на повітряні перевезення із росії до Грузії.

Слідом за публікацією указів путіна мзс рф скасувало свою рекомендацію для росіян утримуватися від поїздок до Грузії.

Водночас при відвідинах цієї країни слід враховувати аспекти безпеки, виявляючи обачність, — повідомили у дипломатичному відомстві.

Прийняті президентом Російської Федерації рішення про відновлення авіасполучення та запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян Грузії до росії йдуть у руслі нашого принципового підходу про послідовне полегшення умов спілкування та контактів між громадянами росії та Грузії, попри відсутність дипломатичних відносин, — йдеться у прес-реліз московитського МЗС.

Нагадаємо, у серпні 2008 року відбулася російсько-грузинська війна — збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Російською Федерацією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого.

Війна відбулася в серпні 2008 року після періоду погіршення відносин між Російською Федерацією та Грузією, обома колишніми республіками Радянського Союзу. Бойові дії відбувалися в стратегічно важливому Південно-Кавказькому регіоні. Її вважають першою європейською війною XXI століття.

росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії від Грузії 26 серпня, а уряд Грузії розірвав дипломатичні відносини з росією.

У 2021−2023 роках представники партії влади у Грузії декілька разів заявляли, що готові до відновлення авіасполучення з рф. Дипломатичні відносини між країнами дотепер не відновлені.

Восени 2022 року до Грузії утекли декілька десятків тисяч росіян, які уникали мобілізації.