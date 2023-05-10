Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Газета BILD показала обломки российского «Кинжала», сбитого в Украине

Газета BILD показала обломки российского «Кинжала», сбитого в Украине (ВИДЕО)

10 мая 2023, 17:58
999

Німецьке видання BILD показало, як стверджується, уламки російської гіперзвукової ракети «Кинджал», яку збили військовослужбовці Збройних сил України американською системою протиракетної оборони Patriot над Києвом в травні. Раніше в Повітряних силах ЗСУ назвали збиття гіперзвукової ракети «історичною подією».


.

Відеозапис оприлюднив 10 травня журналіст видання BILD-Zeitung Paul Ronzheimer.

Сьогодні ми мали змогу побачити в Києві залишки ракети «Кинджал», яку 5 травня збила система Patriot. Це була сенсація, адже гіперзвукову ракету вважали чудо-зброєю путіна, — йдеться у повідомленні журналіста.

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер 9 травня підтвердив заяву української сторони про те, що ракету «Кинджал», яка летіла на гіперзвуковій швидкості, збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Воєнні злочинці рф називали «Кинджал» гіперзвуковою ракетою, та після її збиття в Україні фахівці висловили припущення, що насправді це балістична ракета, яка здатна летіти швидше, ніж звук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров