Спартак Суббота - Минобразования проверило подлинность диплома психолога

https://racurs.ua/n182896-spartak-subbota-minobrazovaniya-proverilo-podlinnost-diploma-psihologa.html

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Міністерство освіти і науки України повідомило результати перевірки документів про освіту одного з найпопулярніших публічних психологів Спартака Субботи. В освітньому відомстві заявили, що у справі про присудження Субботі наукового ступеня є завірені документи, проте реєстрах зазначеного диплома магістра немає. Тому МОН вже передало цю інформацію до поліції з проханням перевірити можливий факт підробки документів.

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Нагадаємо, 11 квітня психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний опублікував на YouTube пʼятигодинне розслідування про Спартака Субботу, котрий разом зі сценаристом та ведучим Євгеном Яновичем вів «Подкаст-терапію» про психотерапію і проблеми у стосунках. Попри популярність відомо про Субботу було лише те, що він сам про себе розповідав: почав навчатися в медичному університеті у 15 років, а в 31 був наймолодшим кандидатом наук України. Працював в СБУ, був політичним психологом, сам себе називав лікарем-психіатром і навіть «Ісусом у Когнітивно-поведінковій терапії».

Натомість Ілля Полудьонний, котрий сім місяців працював над розслідуванням, вказав, що Суббота, скоріше за все, не має медичної освіти, називав себе кандидатом наук ще за пʼять років до захисту наукової роботи, написаній з помилками. «СБУ» — це не Служба безпеки України, а приватна фірма «Спілка безпеки України», а членство в організації когнітивно-поведінкових психотерапевтів Субботі скасували. Також Полудьонний розбирає висловлювання Спартака Субботи про терапевтичні методи та розлади і доводить їхню антинауковість. На додачу Субботу підозрюють у стосунках з клієнтками. Також Полудьонний закидає Субботі співпрацю з проросійською і тепер вже забороненою в Україні партією ОПЗЖ.