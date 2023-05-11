СБУ сообщила о подозрении Цареву и еще двум экс-регионалам

СБУ сообщила о подозрении трем экс-регионалам. Фото: СБ Украины

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Служба безпеки України повідомила про підозру трьом колишнім нардепам від «Партії регіонів».

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Правоохоронці зібрали нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова. Їх підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України. Зараз ці зрадники переховуються від правосуддя на території рф. Про це 11 квітня повідомив прес-центр СБУ.

Слідчі з’ясували, що Царьов з керівництвом російського міноборони після початку повномасштабного вторгнення. Колишній «регіонал» передавав ворогу інформацію про наслідки російських повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Інформацію про наслідки цього обстрілу Царьову передав екс-нардеп Дмитро Святаш, який після 24 лютого 2022 року активно підтримував російську агресію проти України, а москва розглядала його як потенційного гауляйтера Харківщини. Також Святаш «зливав» росіянам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території області.

Щодо Ігоря Маркова, то колишній нардеп-регіонал регулярно виправдовував повномасштабну війну, а його провокаційні виступи регулярно транслювала російська пропаганда на телебаченні. Дії Маркова слідство кваліфікувало за ст. 436 (пропаганда війни) та ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). ККУ.

У спецслужбі нагадали, що раніше повідомляли цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти держбезпеки України.

Нагадаємо, слідчі СБУ зібрали доказову базу на екс-керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича В’ячеслава Заневського, який після захоплення Херсона і частини Миколаївської області допомагав окупантам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.