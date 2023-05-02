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СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича
Охоронець Януковича отримав підозру СБУ за сприяння росіянам в окупованих регіонахhttps://racurs.ua/ua/n182593-ohoronec-yanukovycha-otrymav-pidozru-sbu-za-spryyannya-rosiyanam-v-okupovanyh-regionah.htmlРакурс
Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора.
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В’ячеслав Заневський, екс-керівник охорони президента-втікача Віктора Януковича, після захоплення Херсона і частини Миколаївської області допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.
За даними слідства, у липні 2022 року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.
Тоді він звернувся до батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.
У відповідь на це Заневський звів сина з двома своїми знайомими — очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині.
Надалі вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей. Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
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