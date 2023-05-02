СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

https://racurs.ua/ua/n182593-ohoronec-yanukovycha-otrymav-pidozru-sbu-za-spryyannya-rosiyanam-v-okupovanyh-regionah.html

Ракурс

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора.

.

В’ячеслав Заневський, екс-керівник охорони президента-втікача Віктора Януковича, після захоплення Херсона і частини Миколаївської області допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

За даними слідства, у липні 2022 року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.

Тоді він звернувся до батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

У відповідь на це Заневський звів сина з двома своїми знайомими — очільниками створених агресором «мвс» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині.

Надалі вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей. Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).