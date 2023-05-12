Силы рф тренируются бежать из ЗАЭС вместе с награбленным - президент «Энергоатома»

https://racurs.ua/n182940-sily-rf-treniruutsya-bejat-iz-zaes-vmeste-s-nagrablennym-prezident-energoatoma.html

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Окупаційна армія росії, яка перебуває на тимчасово захопленій Запорізькій атомній енергетичній станції, проводить тренування з оперативної евакуації на випадок контрнаступу Збройних сил України. Про це заявив президент «Енергоатома» Павло Котін.

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Навіть проводили там тренування з дуже швидких зборів і з завантаження цього всього майна, яке вони награбували, і виїзду з території станції по першому поклику, по першій команді, коли це буде потрібно, — повідомив Котін в ефірі «Свобода.Ранок».

З його слів, останнім часом на Запорізьку АЕС побільшало російських загарбників, яка перетворили станцію на опорну точку свого війська. На території ЗАЕС вони зберігають багато зброї, обладнання та відібраних у цивільних автомобілів.