Заговором рф для свержения власти Молдовы руководят из Британии - The Times

https://racurs.ua/n182946-zagovorom-rf-dlya-sverjeniya-vlasti-moldovy-rukovodyat-iz-britanii-the-times.html

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Екс-високопосадовець поліції Молдови Георгій Кавкалюк, який нині мешкає у Лондоні, займається вербуванням «воєнізованих сил» для повалення уряду в Кишиневі і передачі Молдови під контроль кремля.

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Про це пише видання The Times з посиланням на доповідь, передану групою молдовських і британських юристів до МЗС Великої Британії.

Кавкалюк обіймав посаду заступника начальника Генерального інспекторату поліції за часів колишнього проросійського президента Молдови Ігоря Додона. Уряд Молдови звернувся з проханням про екстрадицію Кавкалюка. Запит був підготовлений учасниками кампанії, які просили офіційний Лондон заморозити його активи, використовуючи британський режим санкцій.

Зі слів речника молдовського уряду, колишній офіцер є ключовим гравцем у зусиллях з повалення проєвропейського уряду в Кишиневі. Молдова оголосила Кавкалюка у міжнародний розшук за звинуваченням у фабрикуванні справ проти членів партії «Платформа «Гідність і правда» (DA) Руслана Вербицького та Георгія Петіка.

Кавкалюк з Лондона керує молдовською політичною партією «Будуємо Європу вдома» (РАСЕ) і публікував фото під час коронації короля Карла III та в Ліверпулі напередодні Євробачення.

У документі з проханням запровадити санкції проти нього стверджується, що він перебуває в центрі складної мережі кремлівських маріонеток, якою керує російська ФСБ і її група найманців «Вагнер». Поява партії Кавкалюка і воєнізованого формування «Народний щит» «нагадує організовані ФСБ «сили самооборони Криму», які виникли на початку анексії півострова у 2014 році.

Оснащена сучасними засобами зв’язку і формою військово-правоохоронного стилю, з офіційними посвідченнями особи, ця група, що налічує близько 130 осіб, має ознаки нової воєнізованої групи, — йдеться в доповіді.

Нагадаємо, у понеділок московський посланник у невизнаному Придністров’ї закликав кремль розгорнути тисячі російських «миротворців» у регіоні.