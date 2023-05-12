В Польше расследуют роль в войне против Украины экс-канцлера ФРГ Шредера

https://racurs.ua/n182964-v-polshe-rassleduut-rol-v-voyne-protiv-ukrainy-eks-kanclera-frg-shredera.html

Ракурс

Польські слідчі з’ясовують, яку роль у війні проти України відіграв колишній канцлер ФРН Герхард Шредер.

.

У розслідуванні, як повідомляє портал новин RMF24, залучені провідні польські слідчі з відділу боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Національна прокуратура хоче зрозуміти, чи міг близький до Кремля газовий лобіст Шредер використати своє становище у російському енергетичному секторі для тиску на країни ЄС та Україну.

Припускається, що Шредер, де-юре обіймаючи керівні посади в російських енергетичних компаніях, допомагав росії пресингувати країни ЄС, щоб вони, своєю чергою, відмовилися від військової підтримки України.

Документи, які вже зараз вдалося зібрати слідчим, підтверджують, що Шредер навіть після початку вторгнення не розірвав своїх зв’язків із Кремлем і продовжував обіймати високі посади в російських структурах. Зокрема, він вийшов зі складу ради директорів компанії «Роснефть» 20 травня 2022 року лише після того, як депутати Європарламенту пригрозили йому персональними санкціями.

Напередодні, 11 травня, Християнський демократичний союз вимагав позбавити Шредера титулу «колишній канцлер». Це сталося після того, як політик прийшов 9 травня у російське посольство у ФРН.