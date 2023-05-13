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Ракурс
В день финала Евровидения Лондона будет светиться сине-желтыми огнями

В день финала Евровидения Лондона будет светиться сине-желтыми огнями

13 мая 2023, 12:45
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Київ отримав від мерії Лондона повідомлення про підтримку України перед фіналом Євробачення.


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У листі від столиці Великої Британії йдеться, що в різних місцях по всьому Лондону сьогодні зʼявиться синьо-жовто підсвітлення на знак підтримки України, повідомив у своїх соцмережах мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, прихильники Євробачення у Лондоні обʼєднаються, аби дивитися фінал конкурсу в офіційній фан-зоні в парку Battersea.

Нагадаємо, Велика Британія приймає пісенний конкурс від імені України, Євробачення відбувається цього року в Ліверпулі через безпекові умови.

Дякуємо нашим британським друзям за неухильну підтримку і допомогу Україні та Києву, — написав Кличко.

Представник України, гурт TVORCHI, одразу потрапив у фінал шоу 13 травня, де виступить з піснею Heart of Steel («Сталеве серце») під номером 19.

Ексклюзивним транслятором пісенного конкурсу Євробачення в Україні є Суспільне Мовлення. Дивитися наживо фінал Євробачення-2023 можна буде на усіх платформах Суспільного:

Початок трансляції фіналу Євробачення-2023 на Суспільному — о 21.50. До цього дивіться студію «ПередЄвроШоу» на телеканалі Суспільне Культура.

Источник: Ракурс


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