Украинские силы вернули себе по меньшей мере километр территории к югу от Бахмута — британская разведка

https://racurs.ua/n182990-ukrainskie-sily-vernuli-sebe-po-menshey-mere-kilometr-territorii-k-ugu-ot-bahmuta-britanskaya.html

Ракурс

Британська розвідка повідомляє, що російські військові хаотично відходять від Бахмута.

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Нещодавнє виведення російських військ з Бахмута, битва за який йде практично рік, було хаотичним, повідомляє британська розвідка у своєму новому щоденному зведенні.

Зокрема, експерти з Великої Британії зазначають, що частини 72−1 мотострілецької бригади протягом останніх кількох днів безладно залишили свої позиції на південному фланзі в Бахмуті. При цьому українським військовим вдалося просунутися вглиб горда приблизно на кілометр і зайняти район, який має важливе тактичне значення.

За даними британської розвідки, підрозділи зс рф, що відступили, були зібрані тільки восени цього року і мали репутацію формувань з низьким бойовим духом. Попри це, їх відправили до найважливішого сектору.

Це підкреслює серйозну нестачу у росії надійних бойових сил, — йдеться у зведенні.

Відступ 72-ої бригади армії рф під Бахмутом має певне тактичне значення для подальшого руху українських підрозділів на цьому напрямку.

За словами аналітиків Міноборони Великої Британії, важливість цього району обумовлюється тим, що він був російським плацдармом на західній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас, який позначає лінію фронту в цій частині сектора.