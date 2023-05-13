Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия авиадуара по Херсонщине. Фото: Александр Прокудин
Враг сбросил бомбы на Херсонщину и обстрелял Харьковщину, есть раненыеhttps://racurs.ua/n182993-vrag-sbrosil-bomby-na-hersonschinu-i-obstrelyal-harkovschinu-est-ranenye.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста та села.
.
Так, вранці 13 травня ворог завдав керованими авіабомбами удару по місті Берислав Херсонської області. Пошкоджено будівлю об'єкта критичної інфраструктури, а Берислав залишився без світла. Енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути електроенергію. Дивом обійшлося без постраждалих. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
Обстрілювали росіяни й Харківську область. Як зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог завдав удару по селу Хатнє Куп’янського району, там поранення отримала 43-річна жінка. А 61-річний чоловік був поранений внаслідок обстрілу окупантами села Огірцеве Чугуївського району. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Нагадаємо, 11 травня російські окупанти з реактивної системи залпового вогню «Смерч» атакували місто Торецьк Донецької області. Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу. Було відомо про дев’ятьох осіб, які дістали поранення.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...