Последствия авиадуара по Херсонщине. Фото: Александр Прокудин

https://racurs.ua/n182993-vrag-sbrosil-bomby-na-hersonschinu-i-obstrelyal-harkovschinu-est-ranenye.html

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Російські окупанти продовжують тероризувати мирні українські міста та села.

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Так, вранці 13 травня ворог завдав керованими авіабомбами удару по місті Берислав Херсонської області. Пошкоджено будівлю об'єкта критичної інфраструктури, а Берислав залишився без світла. Енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути електроенергію. Дивом обійшлося без постраждалих. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Обстрілювали росіяни й Харківську область. Як зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворог завдав удару по селу Хатнє Куп’янського району, там поранення отримала 43-річна жінка. А 61-річний чоловік був поранений внаслідок обстрілу окупантами села Огірцеве Чугуївського району. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, 11 травня російські окупанти з реактивної системи залпового вогню «Смерч» атакували місто Торецьк Донецької області. Ворожі снаряди поцілили по житловому кварталу. Було відомо про дев’ятьох осіб, які дістали поранення.