лукашенко не появился на торжествах по случаю дня флага беларуси

александр лукашенко, фото: ICTV

https://racurs.ua/n183023-lukashenko-ne-poyavilsya-na-torjestvah-po-sluchau-dnya-flaga-belarusi.html

Ракурс

Білоруський диктатор олександр лукашенко не з’явився на урочистостях з нагоди Дня прапора, герба та гімну, який у білорусі відзначають сьогодні, 14 травня.

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Таким чином, він вже п’ятий день поспіль не з’являється у публічному просторі на тлі чуток про його хворобу. Про це повідомляє опозиційне білоруське видання «Зеркало».

Наголошується, що для лукашенка візит на цей захід був важливим — він сам вигадав це свято, внісши відповідні зміни до законодавства у квітні 2023 року.

Сьогодні свято відзначається вперше — до цього існував День Державного герба та Державного прапора.

Як повідомляла його прес-служба, «нова назва покликана віддати шану всім трьом державним символам країни». Це ще більше наголошує на важливості для цієї події особисто для лукашенка, — наголошує видання.

Натомість сьогодні на церемонії виступив прем'єр-міністр білорусі роман головченко, який зачитав звернення від лукашенка.

Зазначається, що наразі місце перебування лукашенка не відоме. Відомо лише, що ввечері 13 травня його кортеж у супроводі спецпідрозділу ДПС «Стріла» приїхав на територію Республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента.

Раніше білоруські опозиційні ЗМІ повідомляли, що 9 травня лукашенко терміново повернувся до мінська з москви, де був гостем параду з нагоди Дня Перемоги. За деякими відомостями, до аеропорту його супроводжувала машина швидкої допомоги.

Тоді ж на фотознімку з лукашенком помітили на його руці бинт, котрий, на думку експертів, міг бути пов’язкою після застосування катетера.

Джерело: «Зеркало»