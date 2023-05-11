Беларусь массово устанавливает систему запуска сирен на границе с Украиной

Систему запуска сирен устанавливают белорусы на границе с Украиной. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n182924-belarus-massovo-ustanavlivaet-sistemu-zapuska-siren-na-granice-s-ukrainoy.html

Ракурс

Систему запуску сирен масово встановлюють у прикордонних з Україною населених пунктах Білорусі.

.

Гомельське обласне управління білоруського Міністерства з надзвичайних ситуацій закуповує послуги із модернізації автоматизованої системи централізованого оповіщення населення прикордонних районів Гомельської області. Про це 11 травня повідомило білоруське видання «Флагшток».

Зазначається, що сирени хочуть встановити у 52 населених пунктах у восьми районах області. Їх розмістять переважно у сільській місцевості — на будинках сільських рад, дитячих садочків, шкіл та колгоспів.

Посилаючись на документи закупівлі, медіа пише, що найбільше систем сповіщення планується розташувати в Гомельському, Добрушському, Брагінському, Лоївському, Наровлянському та Єльському районах. Саме ці райони у лютому 2022 року стали плацдармом військ країни-агресора рф для нападу на Україну.

Повідомляється, що запустити систему режим лукашенка планує до грудня 2023 року.

Нагадаємо, у Повітряних силах нещодавно заявили, що Іран може перенести виробництво і збірку дронів на територію білорусі через санкції. У ЗСУ наголосили, що продаж таких товарів подвійного призначення і високотехнологічної продукції мав би бути на посиленому контролі, щоб унеможливити обхід санкцій.

Джерело: «Флагшток»