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Ракурс
ГПСУ устроила «воздушную тревогу» белорусам. Фото:

Украинские пограничники устроили «воздушную тревогу» белорусским коллегам (ВИДЕО)

25 апр 2023, 22:19
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Сигнал повітряної тривоги лунатимуть на прикордонних ділянках України.


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Зокрема, «повітряну тривогу» вмикають на Житомирській та Рівненській ділянках. Таким чином українські прикордонники не дають розслаблятися білоруським колегам. Про це 25 квітня повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо тривога лунає кілька разів вдень і вночі — це жахливо, — кажуть українські бійці.

Нагадаємо, у березні бійці Державної прикордонної служби вивісили на кордоні з підконтрольною росії Білоруссю національний біло-червоно-білий прапор.

А раніше білоруських прикордонників налякав повішений у лісі манекен у російській формі. Пропагандистському телебаченню вони пожалілися на «погрозливі жести» з української сторони.

Источник: Ракурс


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