Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Огромный экран в Житомирской области, скриншот видео
На границе с беларусью поставили огромный экран, показывающий жертв Бучи (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181706-na-granice-s-belarusu-postavili-ogromnyy-ekran-pokazyvauschiy-jertv-buchi-video.htmlРакурс
На українсько-білоруському кордоні в Житомирській області встановили проектор, за допомогою якого на величезному екрані транслюють у білорусь ролики про війну.
Про це повідомляють опозиційні білоруські видання «Зеркало» та Belsat.
За словами очевидців, те, що показують на екрані, добре видно та чутно у білорусі. Це, зокрема:
- нарізка з виступу лукашенка, де він обіцяє підтримувати росію;
- кадри наслідків ударів по українських містах, завданих з території білорусі;
- кадри із загиблими у Бучі;
- уривок звернення президента України Володимира Зеленського до білорусів із закликом не брати участь у війні;
- національні білоруські біло-червоно-білі прапори, які українці вивішували на кордоні.
Між Україною та білоруссю вже деякий час триває прикордонне агітаційне протистояння.
Так, Україна розміщувала зі свого боку заклики до білорусів не ставати окупантами, як росіяни. Зі свого боку білоруські прикордонники виставили агітаційні борди, котрі обіцяли знайти «справжніх окупантів» (натякаючи на США).
Джерело: «Зеркало», Belsat
Читайте также
Пограничники вывесили на границе с беларусью запрещенный флаг (ВИДЕО)
.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...