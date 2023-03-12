Манекен в военной форме испугал беларуских пограничников, скриншот видео

https://racurs.ua/n180831-belaruskih-pogranichnikov-napugal-poveshennyy-na-dereve-maneken-v-voennoy-forme-video.html

Ракурс

Білоруські прикордонники знову скаржаться на українських колег.

Фрагмент відповідного сюжету, який нещодавно вийшов в ефірі білоруського телебачення, опублікований в Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

У відео представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов скаржиться журналістам:

Макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого представники України назвали Валерою. Сказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все робиться з метою якогось залякування, це робиться з метою якогось психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державну кордон нашої країни.

У ДПСУ прокоментували заяву білоруського прикордонника.