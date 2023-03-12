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Ракурс
Манекен в военной форме испугал беларуских пограничников, скриншот видео

Беларуских пограничников напугал повешенный на дереве манекен в военной форме (ВИДЕО)

12 мар 2023, 12:22
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Білоруські прикордонники знову скаржаться на українських колег.





Фрагмент відповідного сюжету, який нещодавно вийшов в ефірі білоруського телебачення, опублікований в Telegram-каналі Держприкордонслужби України.

У відео представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов скаржиться журналістам:

Макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого представники України назвали Валерою. Сказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все робиться з метою якогось залякування, це робиться з метою якогось психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державну кордон нашої країни.

У ДПСУ прокоментували заяву білоруського прикордонника.

Ми не лякаємо, ми натякаємо… — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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