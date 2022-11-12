Какой ужас! Беларусские пограничники пожаловались на украинских, минирующих границу

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Білоруські прикордонники знову поскаржилися на українських військових, які продовжують мінувати території біля кордону з білоруссю, та показали відео.

У Держприкордонкомітеті зазначають, що «крім руйнування під’їзних доріг та об'єктів інфраструктури поблизу пунктів пропуску, на суміжній стороні встановлюються міни на зеленому кордоні. Черговий такий факт зафіксовано 9 листопада».

Раніше білоруські прикордонники заявляли, що «зазнають тиску» з українського боку і скаржилися на заміновані дороги.

Про те, що Україна посилює оборону на кордоні з білоруссю, відомо вже давно. Ще влітку заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко показував укріплення на кордоні з білоруссю у Волинській області.

На початку вересня представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що через постійні обстріли Сумської та Чернігівської областей та загрози з боку білорусі Україна посилила оборону кордонів.

«Кордон посилюється з Республікою Білорусь, адже ми розуміємо, що ця країна підтримує рф у війні, розв’язаній проти України. І ніколи ні ЗСУ, ні прикордонники не виключали, що військові підрозділи цієї країни можуть приєднатися до війни росії, — сказав Демченко.

Крім того, 10 серпня стало відомо, що українська територіальна оборона замінувала прилеглу до білорусі місцевість у Волинській області. У липні повідомлялося про встановлення українськими військовими протитанкових мін на території пункту пропуску Виступовичі — Нова Рудня.

Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко заявив, що у прикордонних з білоруссю областях йде посилення кордону, «щоб у разі агресії можна було дати гідну відсіч». За його словами, продовжуються заходи щодо посилення кордону, зводяться необхідні споруди, відпрацьовується взаємодія між силами безпеки та оборони: прикордонниками, Нацполіцією та Нацгвардією.

10 жовтня диктатор олександр лукашенко заявив про існування загрози з боку України, у зв’язку з чим він домовився з росією розгорнути регіональне угруповання військ.

Однак у Держдумі рф заявили, що розгортання угруповання — це для зняття «занепокоєння Олександра Григоровича та наших білоруських братів» у відповідь на дії Польщі, яка зміцнила військову присутність на кордоні з білоруссю.

Увечері 8 жовтня офіційний Мінськ викликав посла України в Мінську Ігоря Кізима і вручило ноту, в якій озвучило звинувачення у плануванні удару білорусі по нашій території, повідомляє прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану російської федерації щодо здійснення провокації та подальшого звинувачення України, — заявили в МЗС України у відповідь на отриману ноту.

Крім того, Україна будує стіну на кордоні з білоруссю. Вже зведено 3 км паркану та роботи тривають.