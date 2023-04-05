Величезний екран у Житомирській області, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181706-na-kordoni-z-bilorussu-postavyly-velycheznyy-ekran-yakyy-pokazuie-jertv-buchi-video.html

Ракурс

На українсько-білоруському кордоні в Житомирській області встановили проектор, за допомогою якого на величезному екрані транслюють у білорусь ролики про війну.

Про це повідомляють опозиційні білоруські видання «Зеркало» та Belsat.

За словами очевидців, те, що показують на екрані, добре видно та чутно у білорусі. Це, зокрема:

нарізка з виступу лукашенка, де він обіцяє підтримувати росію;

кадри наслідків ударів по українських містах, завданих з території білорусі;

кадри із загиблими у Бучі;

уривок звернення президента України Володимира Зеленського до білорусів із закликом не брати участь у війні;

національні білоруські біло-червоно-білі прапори, які українці вивішували на кордоні.

Між Україною та білоруссю вже деякий час триває прикордонне агітаційне протистояння.

Так, Україна розміщувала зі свого боку заклики до білорусів не ставати окупантами, як росіяни. Зі свого боку білоруські прикордонники виставили агітаційні борди, котрі обіцяли знайти «справжніх окупантів» (натякаючи на США).

Джерело: «Зеркало», Belsat