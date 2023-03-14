Прикордонники вивісили на межі з білоруссю біло-червоно-білий прапор

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Захисники України з Державної прикордонної служби вивісили на кордоні з підконтрольною росії білоруссю національний біло-червоно-білий прапор. Тепер поряд з Державним прапором України майорить історичний державний прапор білорусі, який також є символом білоруського добровольчого загону «Погоня» та Тактичної групи «Білорусь», що беруть участь у війні проти рф на боці України.

Зауважимо, що контрольовані диктатором олександром лукашенком білоруські прикордонники час від часу скаржаться на українських колег, котрі вмикають на кордоні гімн України або вивішують історичний білоруський стяг. Окрім цього, вони жаліються на «погрозливі жести» з української сторони. Також їх обурив повішений у лісі на кордоні манекен Валера у російській формі.

Нагадаємо, біло-червоно-білий прапор — історичний національний символ білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918−1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного олександром лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту.