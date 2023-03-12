Білорусь виставила агітаційні борди на кордоні з Україною. Фото: «Белта»

https://racurs.ua/ua/n180843-bilorus-vystavyla-agitaciyni-bordy-na-kordoni-z-ukrayinou-foto.html

Ракурс

Білоруські пропагандисти розмістили агітаційні білборди зі кадрами Другої світової війни на кордоні України та Білорусі.

На білбордах міститься напис: «Беларусь помнит». Там же ж зображені фотознімки з часів Другої світової війни. Режим диктатора олександра лукашенка заявляє, що Білорусь «знає що таке фашизм» і «пам'ятає перемогу та своїх героїв». Про це повідомляє «Белта».

Також пропагандистська машина лукашенка похизувалася біл-бордами на встановлені в пунктах пропуску «Нова Рудня — Виступовичі», «Глушкевичі — Майдан Копищанський», «Трушино — Вичівка», «Верхній Теребежів — Городище», «Ольмани — Переброди». На цих бордах міститься напис: «Ми допоможемо Україні знайти справжніх окупантів». Однак чомусь замість російської символіки та загарбників на малюнку зображений прапор США та американський солдат.

Нагадаємо, білоруські прикордонники знову поскаржилися на ДПСУ, бо у прикордонній ділянці їх налякав макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого представники України назвали Валерою.

Джерело: «Белта»