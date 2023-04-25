Суд ужесточил меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Фото: liga.net

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Ракурс

Вищий антикорупційний суд 25 квітня ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову.

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Чиновнику призначили запобіжний захід у виді застави у розмірі 30 млн 866 тис. грн. Ця сума має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня її застосування. Також підозрюваний повинен носити електронний браслет. Про це повідомила прес-служба ВАКС.

Якщо одеський мер внесе заставу, то буде також зобов’язаний прибувати на кожну вимогу до суду й не виїжджати з України без дозволу служителів Феміди.

Труханов повинен буде повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи й утримуватись від спілкування з особами, визначеними у рішенні суду. Крім того, його зобов’язали здати на зберігання до Міграційної служби закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України;

Як відомо, Геннадія Труханова та ще низку чиновників одеської мерії підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

Нагадаємо, у 2021 році ВАКС вже призначав Труханову заставу в 30,2 млн грн, але тоді цю суму вніс одіозний нардеп від забороненої партії «Опозиційний блок — За життя» Вадим Новинський.