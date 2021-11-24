Заставу за мера Одеси Геннадія Труханова вніс нардеп. Фото: УНН

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Заставу за міського голову Одеси Геннадія Труханова сплачено.

Гроші за одеського мера вніс одіозний нардеп від «Опозиційного блоку — За життя» Вадим Новинський. Заставу в розмірі 30,2 млн грн перерахували увечері 23 листопада. Про це 24 листопада повідомляє «Суспільне» та «Українська правда» із посиланням на джерела в оточенні нардепа Новинського.

Вищий антикорупційний суд 11 жовтня відмовив прокурору в арешті мера Одеси Геннадія Труханова та призначив заставу в понад 30,2 млн грн. Суддя ВАКС Оксана Олійник також поклала на мера Одеси низку обов’язків, зокрема утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та здати закордонні паспорти. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 17 листопада залишила це рішення без змін.

Нагадаємо, у жовтні детективи Антикорупційного бюро вручили Труханову та ще трьом посадовцям Одеської міськради підозри в зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси. Всього у справі 16 підозрюваних. Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у понад 500 млн грн.

Слідчі вважають, що Геннадій Труханов був залученим у схему з передачею міської землі в обхід конкурсу, що завдало шкоди місту в розмірі понад 600 млн грн. Потім територія забудовувалася, а угода легалізувалася міською радою.

Джерела: «Українська правда», «Суспільне»