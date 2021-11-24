Залог за мэра Одессы Геннадия Труханова внес нардеп. Фото: УНН

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Залог за городского голову Одессы Геннадия Труханова уплачен.

Деньги за одесского мэра внес одиозный нардеп от «Оппозиционного блока — За жизнь» Вадим Новинский. Залог в размере 30,2 млн грн перечислили вечером 23 ноября. Об этом 24 ноября сообщает «Общественное» и «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении нардепа Новинского.

Высший антикоррупционный суд 11 октября отказал прокурору в аресте мэра Одессы Геннадия Труханова и назначил залог в более 30,2 млн грн. Судья ВАКС Оксана Олейник также возложила на мэра Одессы ряд обязанностей, в частности воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и сдать заграничные паспорта. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 17 ноября оставила это решение без изменений.

Напомним, в октябре детективы Антикоррупционного бюро вручили Труханову и еще трем должностным лицам Одесского горсовета подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы. Всего по делу 16 подозреваемых. Общий размер нанесенного ущерба оценивают в более 500 млн грн.

Следователи считают, что Геннадий Труханов был вовлечен в схему с передачей городской земли в обход конкурса, что нанесла ущерб городу в размере более 600 млн грн. Затем территория застраивалась, а соглашение легализовалось городским советом.

Источники: «Украинская правда», «Общественное»