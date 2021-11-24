Реакція буде жорсткою – Резніков про можливий напад Росії. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n163493-reakciya-bude-jorstkou-reznikov-pro-mojlyvyy-napad-rosiyi.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну — сценарій, до якого готується країна-агресор. Велика Британія та США поділилися з Україною даними розвідки.

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустрічі з міністрами оборони Великої Британії Беном Воллесом та США Ллойдом Остіном. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Режим ризику нам зрозумілий. Британія та США розпочали серйозні консультації з іншими державами-членами ЄС і НАТО. Реакція буде дуже жорсткою. Про це попередили безпосередньо очільника Кремля під час візиту до РФ серйозної посадової особи США, — наголосив український міністр.

Він зазначив, що мова йде не про чергові висловлювання щодо стурбованості чи занепокоєння. Реакції будуть значно жорсткіші — починаючи від економічних та політичних санкцій, а також збільшення допомоги Україні безпосередньо технікою та озброєнням.

Російська влада викладає неправдиву інформацію з метою виправдання потенційної ескалації. Резніков також додав, що «увесь цивілізований світ знає, хто є агресором».

Нагадаємо, можливий напад Росії на Україну прокоментувало Міністерство оборони, вказавши, що особовий склад Збройних сил України та військова техніка перебувають на передовій у повній та постійній готовності.