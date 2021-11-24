Реакция будет жесткой – Резников о возможном нападении России. Фото: ria.ru

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Вторжение России в Украину — сценарий, к которому готовится страна-агрессор. Великобритания и США поделились с Украиной данными разведки.

Министр обороны Алексей Резников провел встречи с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Режим риска нам понятен. Великобритания и США начали серьезные консультации с другими государствами-членами ЕС и НАТО. Реакция будет очень жесткой. Об этом предупредили непосредственно главу Кремля во время визита в РФ серьезного должностного лица США, — подчеркнул украинский министр.

Он отметил, что речь идет не об очередных высказываниях по поводу обеспокоенности. Реакции будут более жесткими — начиная от экономических и политических санкций, а также увеличение помощи Украине непосредственно техникой и вооружением.

Российские власти выкладывают ложную информацию в целях оправдания потенциальной эскалации. Резников также добавил, что «весь цивилизованный мир знает, кто является агрессором».

Напомним, возможное нападение России на Украину прокомментировало Министерство обороны, указав, что личный состав Вооруженных сил Украины и военная техника находятся на передовой в полной и постоянной боевой готовности.