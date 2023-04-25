Боевой вертолет Ми-24 атакует оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n182374-aviaciya-vsu-nanesla-ryad-udarov-po-poziciyam-okkupantov-i-unichtojila-zrk.html

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Російська окупаційна армія сьогодні, 25 квітня, зазнала нових втрат у живій силі та техніці.

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Так, літаки та гелікоптери Повітряних сил завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників, а також уразили зенітно-ракетний комплекс. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Ракетні та артилерійські війська теж добре попрацювали — уразили один ЗРК, район зосередження особового складу та військової техніки, а також радіолокаційну станцію противника.

Інші підрозділи Сил оборони сьогодні відбили 36 атак росіян на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За Бахмут та Мар’їнку тривають запеклі бої.

Нагадаємо, генерал Олександр Сирський заявив, що командири російських штурмових груп у Бахмуті використовують смартфони зі спеціальним програмним забезпеченням «Alpine Quest GPS». Ці додатки містять координати позицій вогневих засобів ЗСУ, об'єкти атаки, маршрути висування до них, а також завдання сусідніх підрозділів.